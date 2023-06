Festa sull’aia Tante delizie in 23 stand

Le Feste nell’Aia evocano ricordi di un passato fatto di sapori, colori, tradizioni e tanta convivialità. Quella organizzata ogni anno da Daniele Fagiolini, chef e proprietario dell’Antico Ristoro Le Colombaie e Claudio Mollo, giornalista del settore agroalimentare, diventa ogni volta sempre più ricca, sempre più bella. Domenica 18 giugno, dalle 19 , saranno 23 gli stand dove ciascun produttore metterà in degustazione i suoi migliori prodotti. I viistatori saranno liberi di assaggiare tutti i prodotti presenti nell’aia (partecipazione 40 euro): uno spazio con prato all’inglese, di quasi un ettaro, attrezzato, oltre che con luci, stand e postazioni, anche con tavoli, sedie, balle di fieno e tantissime altre cose che ospiteranno comodamente gli intervenuti. Non ci sono ticket da scalare o da presentare ai vari stand, una volta entrati nell’aia rimarrà solo il piacere di spostarsi tra un profumo e l’altro, un prodotto e l’altro, in nome della grande varietà e bontà alimentare che la Toscana e le sue tradizioni sanno offrire.

Si potrà spaziare, tanto per dare un idea, dal classico fritto toscano, alla trippa e lampredotto fiorentini, ai pecorini a latte crudo della maremma, alla polenta calda bollente con il ragù, a pregiati salumi, gustare il farro della Garfagnana, assaggiare il vero gelato artigianale con due famose gelaterie, scoprire e assaggiare i segreti dei peperoncini, assaggiare i pregiati manufatti di un famoso cioccolatiere, abbinare agli assaggi i vini di due aziende vinicole e tanti tanti sfizi di palato, alla presenza dei loro autori e con le dovute spiegazioni. Insomma, una grande festa dedicata alla Toscana, alla tradizione, alla tipicità (informazioni: 0571 484220).