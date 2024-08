Festa medievale, i numeri: "Un evento di successo"

Presenze in calo, ma la festa medievale resta un successo. E’ il riassunto del Consorzio turistico Volterra Valdicecian e Associazione Volterraduemila6 che fanno il bilancio in numeri, questa volta, dei due appuntamenti estivi che portano sul colle etrusco migliaia di persone.

L’edizione 2024 di Volterra AD 1398 ha dovuto fare i conti con un meteo non favorevole, prima la grande afa, e poi la pioggia. Due fattori che sicuramente hanno scoraggiato in molti a mettersi in macchina per raggiungere Volterra. Domenica 11 il caldo torrido ha spinto molti potenziali visitatori a scegliere altre mete mentre domenica 18 agosto la pioggia ha messo a serio rischio l’evento stesso, visto che fino a mercoledì 14 le previsioni davano rovesci da mattina a sera. Per fortuna, nei giorni successivi la situazione è migliorata e, durante la seconda domenica, le due brevi interruzioni causate dalla pioggia non hanno creato grossi problemi e il programma della festa ha subito cambiamenti minimi.

"Ringraziamo tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa travagliata avventura – dicono le due associazioni – : le contrade, i gruppi storici di Volterra e non, Misericordia, Croce Rossa, Pubblica Assistenza di Pomarance, i volontari e i collaboratori che hanno presidiato gli ingressi anche nei momenti più difficili. Un ringraziamento particolare va a coloro che supportano materialmente l’evento: Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Terre di Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Unicoop Firenze e TGA estintori. Un grande grazie infine al Comune di Volterra che oltre a sostenere economicamente la nostra manifestazione, mette a disposizione dell’organizzazione tutta la macchina comunale".

E ora passiamo ai numeri: tra domenica 11 e domenica 18 i biglietti emessi sono stati 12.649 a cui vanno aggiunti circa 3.000 bambini non paganti (il conteggio preciso degli under 12 non è stato ancora fatto) e 2.000 persone tra contrade, gruppi partecipanti e volontari.

"Un evento che continua a coinvolgere oltre 19.000 persone non è poca cosa, soprattutto in

una stagione turistica non brillante come quella che stiamo vivendo", conclude il Consorzio Turistico e Volterraduemila6.