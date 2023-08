Festa di San Genesio a Casciana Terme: 67° edizione per i bimbi

C’è aria di festa a Casciana Terme. È in arrivo la festa dei bimbi di San Genesio che quest’anno raggiunge l’edizione numero 67. È la festa dei bimbi, ma coinvolge e non poco, come al solito, gli adulti e le famiglie al completo, nonni inclusi. Una festa che negli anni si è "evoluta" e non coincide più o quasi con il giorno canonico del 25 agosto, scelto dal maestro Lidamo Ciurli che la festa l’ha voluta e inventata nel lontano 1955. Una festa che si è allargata ed è in questa edizione distribuita in un lungo fine settimana che va da giovedì a domenica. Domenica che vivrà del momento culminante della festa, ovvero il lancio della mongolfiera accompagnata dai palloncini con i messaggi della bontà. Il programma si apre dunque questo pomeriggio alle 15 con l’ottavo trofeo ciclistico Valdera DB. Al termine della gara la cerimonia di premiazione. In serata la simbolica consegna delle chiavi della città del sindaco al Gran Ciambellano, il quale rappresenta tutti i bambini, e dal quel momento la città diventerà la città dei bambini. La prima giornata si chiude con la tombola della Croce Rossa Italiana di Casciana Terme. Domani, venerdì, in mattinata la celebrazione religiosa officiata da don Raimondo, mentre nel pomeriggio "Pompieropoli" e intrattenimento per i bambini.

In serata la consegna del premio San Genesio che in questa edizione andrà alle associazioni sportive e agli atleti di casa che si sono distinti nelle loro discipline. Saranno premiate la squadra amatoriale del Club Vecchia Quercia, quella del circolo Arci, vincitrice del campionato Uisp, l’Unione Sportiva Casciana Terme che si è imposta nei play off della seconda categoria, la Polisportiva Casciana Terme e la Arianna dance school. Fra gli atleti riceveranno il premio Federica Toni e Sofia Marconi che hanno partecipato ai campionati europei di Ocr, particolare disciplina di corsa a ostacoli, disputati a Budapest e Federico Vitarelli campione nazionale di tiro a piattello. Il sabato sarà interamente dedicato ai bambini, con spettacoli e intrattenimento, e si aprirà alle 15 con Casciana Art Brick Lego, una particolare iniziativa alla quale prenderanno parte 90 espositori, con la realizzazione di laboratori pratici. La domenica, il percorso di giochi per i bambini divisi in tre categorie di età, da 4 a 6 anni, da 7 a 10 e da 11 a 14, con inizio alle 16 è il preludio al lancio della mongolfiera, che sarà preceduto dalla benedizione di tutti i presenti alla festa, lancio che è previsto intorno alle 19. In serata la premiazione dei vincitori dei giochi.

Giuseppe Pino