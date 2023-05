Festa dei rioni, il gran finale con le sfilate. La classifica provvisoria

La festa dei rioni a Casciana Terme torna nella sua veste tradizionale e completa, ovvero giochi e sfilata. Dopo due anni di sosta per la pandemia e l’edizione della ripartenza, quella dello scorso anno, nella quale sono stati disputati i soli giochi, giochi che sono stati vinti dal rione rosso del Centro, in questa edizione il paese torna a fare festa per davvero. Il programma si è aperto già da martedì scorso con la tradizionale benedizione dei gonfaloni nella rinnovata chiesa di San Martino, da sempre testimone dell’avvio trionfale della festa del paese termale che festeggia con la competizione tra i quattro rioni il proprio patrono. Al termine la prima manche della sfida tra i rioni della Casina, del Centro, della Gorina e del Pietraia: la staffetta maschile, con i ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni, e il tiro alla fune femminile. Il rione verde della Gorina è riuscito ad aggiudicarsi entrambe le prove, tanto che ieri sera nella sfida finale si è presentato in testa alla classifica parziale con quattro punti.

La Gorina ha conquistato anche un importante vantaggio, giacché nel caso la sfida tra i rioni si concludesse con un "pari merito" la vittoria andrebbe proprio al rione che si è imposto nella gara di tiro alla fune femminile. Il giorno successivo, mercoledì 3 maggio, giorno deputato per festa del patrono, al termine della celebrazione delle Cresime ad opera del nuovo vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi, la seconda parte dei giochi con le gare riservate ai bambini da 6 a 13 anni. In questo caso a vincere è stato il rione blu della Casina attualmente secondo con tre punti. Chiudono il Centro con due punti e i gialli del Pietraia con un solo punto. Oggi alle 16 le sfilate, la parte conclusiva della festa. I temi affrontati da ciascun rione sono: il Ritorno agli anni 90 per la Casina, il Moulin Rouge per il Centro, Uomo e tecnologia digitale per la Gorina e Favole dimenticate per il Pietraia.

Giuseppe Pino