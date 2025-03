Festa comics. Fissata la data: "Città coinvolta"

VOLTERRATorna a maggio la festa più colorata di Volterra con l’edizione 2025 del Volterra Comics and Fantasy, in programma il 17 e il 18 maggio. L’evento giunto alla sua undicesima edizione, trasformerà le vie della città in un palcoscenico a cielo aperto per gli amanti del fumetto, del cosplay, dell’animazione e della cultura pop. L’Associazione Etruria Pro, organizzatrice della manifestazione, ha già avviato i preparativi e lancia un appello alla comunità con un obiettivo chiaro: far sì che ogni angolo e ogni persona di Volterra contribuiscano all’atmosfera dell’evento.

"Vogliamo che l’intera città diventi parte integrante della manifestazione, trasformandola in un vero e proprio set a cielo aperto. – spiegano gli organizzatori – Ogni anno abbiamo bisogno di persone entusiaste e motivate, pronte a vivere la manifestazione da protagonisti". L’organizzazione si dice anche aperta a collaborazioni con realtà locali per iniziative speciali, come menù ispirati ai cartoni animati, gadget a tema o sconti per chi si presenterà in cosplay. "Avremo con noi ospiti di rilievo, gruppi musicali, performer di K-pop, autori di libri fantasy e fumettisti, oltre a un’area dedicata ai videogiochi retrò. – proseguono gli organizzatori – Nei prossimi giorni sveleremo i nomi degli artisti e dei protagonisti che animeranno il colle etrusco per due giorni di puro divertimento". Il centro storico si riempirà quindi di cosplayer con costumi di alta qualità, offrendo agli appassionati di fotografia l’opportunità di realizzare scatti unici nella suggestiva cornice di Volterra.