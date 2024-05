Festa al Villaggio per il murale delle Pasello

Sarà inaugurato lunedì 3 giugno alle 19 il murale dedicato a Silvia e Luisa Pasello. L’appuntamento è al Villaggio Gramsci di Pontedera per osservare l’opera realizzata dai due street artist portoghesi Frederico Draw e Rodrigo Contra del collettivo Ruido. Saranno presenti lo storico Michele Quirici, il regista Roberto Bacci, Marco Abbondanza in rappresentanza del Centrum Sete Sóis. L’attrice Maria Bacci Pasello e il musicista Ares Tavolazzi realizzeranno un originale omaggio teatrale e musicale alle due attrici recentemente scomparse. Alla fine è previsto un rinfresco della chef Maria Menegato. L’ingresso è libero. L’opera realizzata al Villaggio Gramsci dal Centrum Sete Sóis è un omaggio della Città di Pontedera a due grandi attrici del teatro di Pontedera, che hanno vinto il premio Ubu, grazie allo spettacolo "A. da Agatha", da cui è tratta la scena rappresentata nel murale. Un’opera che nei scorsi giorni è stata al centro di alcune polemiche perché secondo alcuni troppo audace se non volgare.

"I due street artist – si legge nell’invito all’inaugurazione – hanno voluto celebrare l’avanguardia e la trasgressività di un movimento teatrale che ha contribuito a riscrivere nuove regole del teatro in Italia". Come è stato quello pontederese grazie anche al lavoro di Luisa e Silvia Pasello, Roberto Bacci, Jerzy Grotowski, Dario Marconcini.