Festa a sorpresa a Pontedera per il maestro Terreni: 80 anni di emozioni

Un’onda di ricordi ed emozioni ha travolto il maestro, pittore e ciclista Lorenzo Terreni l’altra sera alla festa del suo compleanno. All’improvviso, durante la serata di festeggiamento dei suoi 80 anni, è suonata una campanella, proprio come quella che ha sentito per migliaia di volte durante i suoi anni di insegnamento alla scuola elementare del Romito. La maestra Anna ha aperto un registro e si è messa a fare l’appello. E qui la grande sorpresa. Da una porta sono entrati, uno ad uno, tutti i suoi allievi che ha avuto dal primo anno che ha iniziato ad insegnare al Romito, nel 1966, fino agli ultimi prima di andare in pensione, i ragazzi del 1997. Indescrivibile l’emozione provata dal maestro Lorenzo alla vista dei suoi ex studenti. Prima quelli del ’66, adulti ormai di 60 anni, fino ad arrivare alle ultime classi degli anni ’90, lo hanno omaggiato con canzoni, video e foto ricordo. Alcuni non li vedeva da decenni e ha faticato a riconoscerli. Basti pensare che sotto le sue grinfie sono passati alunni diventati poi genitori di altri alunni, è il caso di Vania e del figlio Matteo ad esempio. Ed altri alunni che poi sono diventati suoi colleghi a scuola. Intere generazioni passate sotto la guida saggia e sapiente di un insegnante che ha saputo coniugare i dettati di storia, l’insegnamento della matematica a quella che era la sua grande passione, la pittura, trasmettendo l’importanza di stare insieme e divertirsi imparando. Oltre ai suoi affetti più cari hanno contribuito a rendere magica la serata don Carlo Campinotti, una rappresentanza delle maestre della scuola dell’infanzia e alcuni genitori. E adesso che è stato tagliato il traguardo degli 80, il maestro continuerà a dipingere e pedalare, portandosi sempre nel cuore questa serata indimenticabile.

Luca Bongianni