Fermato l’incontro tra spacciatori. Tre denunciati dalla Finanza

SAN ROMANO

L’incontro di tre spacciatori è stato scoperto dai militari della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato nel corso di un’altra operazione nella frazione di San Romano nel comune di Montopoli. E’ stata una manovra improvvisa e anomala del giovane alla guida dell’auto dove si trovavano i tre a insospettire i finanzieri. Che così hanno deciso di procedere con il controllo del veicolo e degli occupanti.

L’ispezione ha rivelato che si trattava di un incontro tra spacciatori. A seguito della perquisizione dell’automezzo sono stati rinvenuti 5 dosi di cocaina, 2 proiettili calibro 9 e uno spinello preconfezionato. I tre giovani – tutti di origine nordafricana – sono stati denunciati a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione delle norme

sull’immigrazione. Uno di loro è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale poiché ha opposto violenza ai militari durante le operazioni di controllo.

I tre, come detto, sono stati denunciati alla Procura. Sarà il magistrato a decidere il proseguo dell’iter. I risultati ottenuti dal comando provinciale della Guardia di finanza e dalla compagnia di Sna Miniato dimostrano come sia alta l’attenzione delle Fiamme Gialle anche su questo fronte. Volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni connotati da una più accentuata pericolosità sociale, qual è appunto quello dello spaccio di sostanze stupefacenti. Come è noto, infatti, lo spaccio di droga è foriero anche di episodi, fatti e gesti di microcriminalità perché non sempre chi acquista droga ha i soldi per pagarla e per saldare i debiti va a rubare. Anche pochi spiccioli sulle auto.