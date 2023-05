FdI: "Spartitraffico pericoloso"

"Diamo un assetto decoroso allo spartitraffico in via della Bianca – è quanto proposto da Matteo Bagnoli e Gian Paolo Quercetani di Fratelli d’Italia Pontedera – In questi anni abbiamo assistito a troppe soluzioni tampone per lo spartitraffico in via della Bianca: transenne mobili e ferri pericolanti. Sarebbe doveroso per il Comune mettere mano a questa struttura sia per una questione di estetica, ma anche di sicurezza per gli automobilisti. Cosa potrebbe succedere se un auto dovesse incidentarsi non in uno spartitraffico a norma, ma in una ammasso di ferrame?".