La Farmacia comunale si rinnova. "Robot per la scelta dei farmaci"

Capanne, 27 settembre 2023 – La farmacia Comunale è stata rinnovata. E tra poco avrà un robot capace di automatizzare la scelta del farmaco dal magazzino al bancone. Un’operazione resa possibile dal rilancio che la struttura di via Nazionale ha fatto registrare negli ultimi anni. Una farmacia rinnovata nei locali e nei servizi. All’inaugurazione il sindaco Giovanni Capecchi, la vicesindaca Linda Vanni e alcuni componenti della giunta e l’intero staff della Comunale. "Nelle scorse settimane – si legge in una nota del Comune di Montopoli – si sono completati gli importanti lavori di ristrutturazione che hanno permesso un ammodernamento degli impianti e degli arredi e un ampliamento degli spazi".

"Un intervento – ha detto il sindaco Capecchi – che si inserisce in un processo più lungo che ha visto rinascere letteralmente la nostra farmacia. Abbiamo ereditato un’azienda improduttiva e gradualmente siamo riusciti a trasformarla in una farmacia nuova e non soltanto nell’aspetto esteriore. Un cambiamento di mentalità che ha portato a un approccio nuovo nei confronti della clientela improntato sull’ascolto e sull’erogazione di servizi. Adesso siamo di fronte a un’azienda che produce degli utili importanti, grazie ai quali sono stati possibili anche questi lavori. Grazie alla dottoressa Olga Duranti, amministratrice di Civitas Montopoli farmacia comunale di Capanne, alla direttrice, la dottoressa Annalisa Pacini, e tutte le collaboratrici che ogni giorno si prendono cura dei nostri cittadini".

"Un percorso avviato nel 2018 – commenta la direttrice Pacini – che ha consegnato ai cittadini un volto nuovo della farmacia, più nuova, più accogliente ma soprattutto più funzionale per rispondere al meglio alle esigenze di oggi".