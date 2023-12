Fare insieme attacca la giunta sui fondi

"Politica del giorno per giorno senza nessuna prospettiva e una inadeguatezza di fondo ad amministrare la cosa pubblica che non diciamo noi ma lo dicono i fatti". E’ la critica, diretta, alla sindaca Manuela Del Grande, alla giunta e alla maggioranza, da parte dei consiglieri dell’opposizione di centrosinistra Fare Insieme (Patrizia Faraoni, Elisa Eugeni e Francesco Petri). "Sulla questione eventi metereologici famiglie sfollate, strade chiuse – dicono i tre consiglieri di minoranza – non è possibile dire ai cittadini aspettiamo i fondi da parte del Ministero e della Regione e per il resto il Comune ha le mani legate. Se in questa risposta esiste una verità, il sindaco deve partire ed andare in Regione, al Ministero, insomma a reperire fondi necessari per sostemare il territorio e ripristinare la sicurezza della viabilità e delle famiglie fuori casa".