Expo Riva Schuh & Gardabagsche, successo per la 99esima edizione!

Tutti i segnali attesi ci sono stati alla 99esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabagsche si è svolta Riva del Garda ed ha visto in scena le collezioni di scarpe, accessori e pelletteria per la prossima primavera-estate 2024. Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi ha detto: "Negli ultimi anni siamo riusciti a mantenere il contatto con l’industria internazionale delle calzature e degli accessori, cercando di evidenziare il livello di innovazione e i paesi leader della fiera; i risultati di oggi indicano che siamo sulla strada giusta". Per la stagione 2024, infatti, 1300 produttori provenienti da 42 paesi hanno esposto le loro collezioni, un tasso di partecipazione in crescita del 30% rispetto a giugno 2022. Le imprese europee rappresentano il 43% dei partecipanti, mentre i paesi non europei rappresentano il 57%. Importante è stata la presenza di aziende ed operatori cinesi. Un segnala atteso per la ripartenza. La fiera, dunquek è andata molto bene. Nell’edizione di quest’anno ci sono stati molti compratori stranieri in più rispetto alle passate edizioni le aziende hann avuto modo di contattare anche nuovi clienti in particolar modo provenienti anche da Kwait e Canada oltre ovviamente dai paesi europe

All’inaugurazione hanno partecipato molti ospiti di spicco. Carmen Arias Castellano, segretario generale Cec - la Confederazione Europea dell’Industria Calzaturiera, ha sottolineato l’importanza di tenere il passo con i cambiamenti che interessano il settore. La prossima edizione dell’evento si svolgerà dal 13 al 16 gennaio 2024.