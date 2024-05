Ex Ipsia, zero sopralluoghi. Asta destinata al flop

PONTEDERA

Tentativo a vuoto. Tocca ricominciare da zero. L’asta per l’ex Ipsia che si affaccia su piazza Andrea da Pontedera (piazza Belfiore) è andata deserta. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata ad oggi a mezzogiorno ma non ci sono state richieste di sopralluoghi, e quindi il tentativo di vendita può dirsi vano.

"Con tutta probabilità – spiega il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori – l’asta andrà nuovamente deserta, e per questo motivo non sono stati effettuati sopralluoghi esplorativi". Il prezzo era di poco oltre 1 milione e mezzo di euro, destinato a scendere qualora la Provincia decidesse di riprovare a vendere l’immobile. Un edificio rimasto inutilizzato da oltre dieci anni, da quando l’istituto professionale si è spostato nella nuova sede nel Villaggio scolastico liberando i due edifici, questo e quello in via Primo maggio. Se per il secondo, il Comune di Pontedera di cui è comproprietario insieme alla Provincia ha pensato ad un progetto con parcheggi ed area a verde, per la succursale di piazza Belfiore l’ente provinciale dovrà ripartire da capo. "A questo punto – spiega Angori – valuteremo una doppia strada. Da una parte la rimodulazione dell’asta stessa, dall’altra iniziare a mettere a punto con l’amministrazione comunale di Pontedera e le rispettive strutture tecniche, le eventuali alternative di utilizzo dell’immobile, al fine anche di garantire l’interesse della collettività sul territorio". L’immobile, risalente ai primi anni del 1900 (il secondo piano è stato aggiunto nel 1963), dopo gli studenti aveva ospitato la Croce Rossa e l’Ant. Oggi lo stato di conservazione è scadente e chiede di essere portato a nuova vita.

l.b.