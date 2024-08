Valdicecina, agosto di eventi: Volterra città del Medioevo. Pomarance: festività nel vivo

Valdicecina, 4 agosto 2024 – Manca poco a "Volterra Anno Domini 1398", la festa più significativa della città dell’alabastro.

La rievocazione medievale prenderà il via tra una settimana esatta e durerà dalle 11 alle 23:30 della seconda e terza domenica di agosto. La manifestazione si immerge in due palcoscenici unici: il centro sotrico, con gli austeri palazzi e le piazze, e il parco archeologico, dominato dalla Fortezza Medicea.

Il clou della manifestazione è la "Giornata di festa nell’anno Domini 1398", domenica 11 e 18 Agosto, da mattina a notte. In questa occasione rivive una città medievale del 1398 con spettacoli, eventi, mercanti, artigiani, musici, giocolieri, popolani e nobili: un’occasione unica per immergersi, quasi per magia, nell’atmosfera del medioevo, in una delle più belle città della Toscana.

Il centro storico si anima di un passato mai sopito e di spettacoli ricchi di colori e musiche, mentre nel parco archeologico prende vita la campagna: il villaggio con i suoi abitanti, i pastori, l’eremo dei frati, gli animali domestici e gli accampamenti militari accoglieranno i visitatori che potranno assistere a spettacoli d’armi e falconeria. Uno spazio sarà dedicato ai bambini.

Per i residenti nel Comune di Volterra è previsto un abbonamento di 10 euro che prevede due biglietti: uno valido per domenica 11 e uno per domenica 18. L’abbonamento può essere acquistato dal domani al 10 agosto presso l’Ufficio Turistico Comunale di piazza dei Priori.

Anche il Comune di Pomarance entra nel vivo delle festività. Il cartellone degli eventi estivi di agosto è infatti ricco di appuntamenti per tutti. Oggi a Serrazzano si tiene la seconda giornata della "Festa del Cacciatore", un pomeriggio di puro divertimento con musica dal vivo e degustazione di piatti a base di selvaggina. Il prossimo grande evento estivo del paesino è dal 10 al 18 agosto per la "Festa Paesana".

Sempre oggi a Libbiano si apre il primo giorno del cartellone dei "Festeggiamenti Paesani", organizzato dall’associazione ricreativa culturale autonoma di Libbiano (Arcal), con la serata in piazza.

Gli eventi continuano lunedì con la Festa della Madonna della Neve, che prevede una messa con processione alle 17:30 e che proseguirà con un ballo in piazza alle 21. Mercoledì poi grande fermento per il torneo biliardone e venerdì con l’ultimo appuntamento che prevede lo street food in piazza e la serata musicale "c’era una volta il Disco Rosso".

Nella frazione di Lustignano, venerdì ci sarà una cena con prodotti tipici e una serata danzante con la musica di Borrkia, Dj Mazzoni e Dj Barta. Infine, nel cuore del Comune, a Pomarance, giovedì è previsto "Divino Calice", la degustazione di vini con street food, spettacoli e musica.