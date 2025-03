Evade dagli arresti domiciliari, rintracciato dai carabinieri

Pontedera, 27 marzo 2025 – Un cittadino straniero di 34 anni è stato arrestato in flagranza per evasione, sorpreso fuori dalla sua abitazione dai carabinieri della stazione di Pontedera, in provincia di Pisa. L'uomo era attualmente agli arresti domiciliari per furto e ricettazione commessi tra il 2023 e il 2024 nei comuni di Castelfranco di Sotto e Ponsacco, nel pisano.

Nel corso di un controllo, i carabinieri hanno constatato l'assenza del 34enne dalla propria abitazione e lo hanno rintracciato subito dopo mentre si aggirava a piedi nella periferia della città. L'uomo, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa, è stato portato di nuovo al suo domicilio in regime di arresti domiciliari, misura che è stata riconfermata dal rito direttissimo.