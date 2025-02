Europa Verde arruola Lenzi. Oggi l’ufficializzazione

Europa Verde, in Alleanza Verdi Sinistra, continua a crescere. Entra anche Fauglia, con il sindaco Alberto Lenzi. "C’è infatti numero sempre maggiore di amministratori che scelgono di aderire al progetto", spiega una nota. Oggi a Firenze sarà presentato ufficialmente il primo sindaco Verde della Toscana: Lenzi, appunto, eletto nel giugno scorso per il bis, che ha scelto di unirsi a Europa Verde. Insieme ad Alberto Lenzi saranno annunciate le iscrizioni ai Verdi di altri amministratori toscani.

"Un passaggio significativo per la politica regionale, che dimostra come le tematiche ecologiste, sociali e inclusive siano sempre più centrali nelle scelte degli amministratori locali e dei cittadini – spiega una nota –. Sarà anche l’occasione per fare il punto sul percorso di Europa Verde in vista delle elezioni regionali, delineando sfide e obiettivi per una Toscana più sostenibile, equa e innovativa".

Alla presentazione di Lenzi interverranno: Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare Avs; Eros Tetti e Cecilia Bassi, co-portavoce di Europa Verde Toscana; Ignazio Marino, eurodeputato Avs. Sarà presente Alberto Lenzi e sarà presente anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.