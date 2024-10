Estate di San Martino, gli eventi. Tutti gli spettacoli in rassegna

SAN MINIATO

Una nuova rassegna. Un appuntamento che si ripete e che fa ormai parte della cita cultura di San Miniato. E’ "L’estate di San Martino" dedicata al teatro amatoriale. Si comincia il 26 ottobre con Diecigiugnoventiquattro della Compagnia teatrale Le Colonne di Sezze, si prosegue poi il 27 ottobre con Harvey della Compagnia Teatro Res 9 di Viareggio; il 28 ottobre va in scena Rosalyn della Compagnia TeatroDrao&TeatroTre di Ancona, il 29 ottobre è la volta di Terzo piano, interno quattro della Compagnia teatrale Unicorno di Vinci, il 30 ottobre Madre coraggiosa, tratto da "Madre Courage di Brecht, del Centro di Teatro Internazionale di Firenze, il 31 ottobre va in scena Penelope (L’eredità delle donne) della Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra. Gran finale il 1 novembre con uno spettacolo fuori concorso, Il pantografo della Compagnia Teatro del Sorriso di Ancona, compagnia vincitrice del "Premio Città di San Miniato" al Teatro amatoriale 2023. Gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, si svolgono nella Sala congressi dell’Hotel San Miniato (ex chiesa del Complesso monumentale di San Martino), dalle 21.30. Come ogni anno, anche per l’edizione 2024, il pittore sanminiatese Luca Macchi ha realizzato in esclusiva un manifesto in grado di attualizzare l’immagine di San Martino. “La vicenda è nota: Martino che era un soldato romano, durante un giro di perlustrazione fuori delle mura della città incontra un povero mendicante che trema dal freddo, scende da cavallo e divide il suo mantello dandone la metà al povero - spiega -. In questo manifesto ho incentrato l’immagine nei due volti di Martino e del povero avvolti da un grande sole, un sole che unifica e avvolge le due figure". Le premiazioni saranno il primo novembre.