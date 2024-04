"Esposto ancora a vuoto". Il comitato Giglioli replica a Vita Nova

"Dopo un anno e mezzo di esposti alla Prefettura, senza peraltro che vi siano state conseguenze reali, possiamo affermare che quello promosso da Vita nova, Lega e Cambiamenti è l’ennesimo attacco strumentale". Il comitato Giglioli (nella foto il sindaco) replica alle minoranze in consiglio e al candidato della lista civica. "Gli atti all’ordine del giorno sono tutti legittimi e sono al pari di quanto fatto anche in altri Comuni – spiegano dal comitato – L’approvazione del risultato di amministrazione per il 2023 e la verifica degli equilibri, rappresentano una necessità per poter portare avanti i progetti che sono in ponte. I soldi a cui si fa riferimento, in gran parte frutto di riscossioni di entrate residue, ci hanno permesso di liberare risorse che in seguito alla variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta consiliare, possono essere destinate e spese per la collettività". Tra le opere che potranno essere realizzate – viene spiegato – ci sono la palestra di Fontevivo (1,5 milioni di euro), il progetto di rifacimento della pista di atletica sempre a Fontevivo (100mila euro), la realizzazione del nuovo manto in sintetico del campo sportivo Pagni di San Miniato Basso (610mila euro), l’ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo Leporaia. E altre ancora.