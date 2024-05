Ambra Cavallini, è scontro diretto. Al PalaZoli in palio c’è la salvezza

Scontro diretto per la salvezza nel penultimo appuntamento della stagione per l’Ambra Cavallini Pontedera che stasera vuole festeggiare la permanenza in B1. Si gioca alle 18 al PalaZoli di Pontedera cornice ideale per blindare la categoria davanti al proprio pubblico. Le biancocelesti sfidano il Liberi e Forti di Firenze. L’Ambra si presenta con 29 punti, 4 in più delle fiorentine che insieme al team laziale del Santa Lucia lottano per evitare l’ultima retrocessione delle quattro previste. Tre verdetti sono già stati emessi, manca all’appello l’ultimo team che retrocederà in B2 quando ci sono ancora 6 punti disponibili. Oggi e sabato prossimo tutte le gare del girone si giocano in contemporanea: mentre le pontederesi cercheranno di conquistare tutta la posta in palio, il Santa Lucia è atteso a Cesena contro la terza forza del campionato. Sulla carta le laziali partono in svantaggio, ma nulla è dato per scontato e quindi il team di Becucci è chiamato a centrare una vittoria che la metterebbe al riparo da ogni spiacevole sorpresa. La capolista Fgl-Zuma Castelfranco (nella foto, gentilemente concessa da Simone Lencioni), detentrice di record su record, è pronta a disputare la sua ultima trasferta di una stagione impeccabile: al comando con 60 punti e con 10 di distacco dalla vice è atteso a Montespertoli rivale con la metà del suo forziere che proverà a fare del suo meglio contro le regine del torneo.

Stefania Ramerini