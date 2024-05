Aggredisce la ex. Scatta la denuncia

Era Incapace di accettare la fine della sua relazione con la compagna l’ha aggredita fisicamente e costretta a ricorrere a cure mediche per le lesioni subite, un uomo del Pisano è stato quindi denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e gli è stata applicata dai carabinieri la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’episodio è avvenuto nella zona del Cuoio e i militari si sono attivati dopo la querela presentata dalla donna. Le rapide indagini svolte dagli inquirenti, secondo quanto riferito dall’Arma, hanno permesso di rintracciare l’uomo in breve tempo e di notificargli il provvedimento cautelare: la donna ha infatti riferito di subire da tempo comportamenti vessatori e violenze fisiche, culminate con un’ultima recente aggressione che ha procurato ferite non gravi alla donna.

C. B.