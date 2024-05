Ambiente, scuola e sicurezza. I punti del programma di Lenzi: "Priorità fermare l’impianto Bess"

Il sindaco uscente, Alberto Lenzi, nella saletta Kienerk ha tirato le somme di cinque anni e presentato il programma di Fauglia democratica. Ha quindi ricordato quanto Fauglia sia cresciuta negli ultimi 15 anni: "Pensate che nel 2009 c’erano 15 attività turistiche. Ora sono 62", ha detto, ricordando che "molte cose sono state realizzate benché non fossero scritte nel programma 2019, come l’asilo nido a Valtriano e il centro Pertini a Fauglia". Lenzi ribadito che obiettivo dell’amministrazione è quello di preservare le campagne e tutelare il paesaggio, "come testimonia il piano strutturale". Ma l’impianto di accumulo di Postignano rischia di vanificare quest’intento: "È classificato come opera d’interesse nazionale, al pari della nave Golar Tundra a Piombino o del ponte sullo stretto, ha spiegato". Ciò nonostante Fauglia Democratica "si batterà contro un impianto che, se realizzato, costituirà uno sfregio permanente per le colline". candidato sindaco non si è tirato indietro neppure sull’alluvione di novembre. "Sia per Valtriano che per Acciaiolo ci sono impegni della Provincia e della Regione – ha detto – . La situazione è migliorata rispetto agli anni ‘90, ma non risolta: il governo deve finanziare la cassa di espansione per mettere al sicuro Acciaiolo e il Genio Civile deve costruirla. È inaccettabile che, in trent’anni, un’opera pubblica di tale rilevanza non sia stata ancora realizzata". Poi il tema della scuola media, ricordando che "il trasferimento degli alunni e del personale ha garantito lo svolgimento delle lezioni in sicurezza benché alcuni disagi siano inevitabili: la soluzione sta solo nella costruzione di un nuovo edificio scolastico, dal costo di 2,5 milioni: la Regione è coinvolta nella ricerca dei finanziamenti". Infine Lenzi ha lustrato progetti e programmi per rifiuti, cultura e servizi.