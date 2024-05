Aquarno, tempi vestizione: "Disponibili al confronto"

I tempi di vestizione in azienda sono al centro di un braccio di ferro fra Consorzio Aquarno e sindacati. Si è arrivati anche allo sciopero. Ieri, con una nota, l’azienda ha sottolineato che non ha intenzione di sottrarsi al confronto. "Sullo specifico tema dei tempi di vestizione – si legge in una nota di Aquarno – c’è da dire che esiste una specifica regolamentazione da parte del contratto nazionale di lavoro che Aquarno applica in maniera precisa e puntuale; come peraltro applica pedissequamente ogni altra parte della disciplina contrattuale collettiva". "Questa regolamentazione, in esito ad un vasto dibattito a livello nazionale, ha trovato piena conferma nel rinnovo di recente sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali – prosegue la nota – come bilanciamento degli equilibri complessivi. Con tali e imprescindibili premesse, Aquarno è disponibile a svolgere gli incontri che saranno richiesti".