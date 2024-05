L’anfiteatro regala nuove sorprese. Ecco le tracce di chi l’ha costruito

Emergono nuove impronte dal passato che potranno fornire un ulteriore quadro di prove certe per quanto riguarda la costruzione del gigante di pietra immerso per secoli nella pancia di un terreno a porta Diana, fino alla scoperta dell’estate 2015. Ebbene, come già accaduto durante la campagna di scavi del 2020, gli archeologi guidati dalla direttrice scientifica dello scavo, Elena Sorge, hanno rinvenuto le tracce tangibili che riportano alla fase di costruzione dell’anfiteatro romano, che ora affronterà due anni consecutivi di cantiere per essere riportato completamente alla luce, riemergendo dal manto dei secoli. Ed ecco che, fra la terza e quarta precinzione dell’anfiteatro, ci troviamo più precisamente nell’ultimo corridoio di passaggio del monumento, è riemersa una scoperta che si riallaccia alla fase di costruzione, al lavoro degli operai che realizzarono il Colosseo di Volterra. Gli archeologi, infatti, procedendo con lo scavo, hanno individuato alcuni livelli, trovando presenze di buche di palo e, continuando con la rimozione, ne sono emerse altre. Una volta raggiunto un piano geologico sterile, gli archeologi si sono resi conto che erano stati realizzati tagli che hanno creato una scalinata. probabilmente funzionale al movimento degli operai nel cantiere di costruzione della monumentale opera di età romana. "Già nel 2020 erano stati rinvenuti tagli analoghi - commenta Sorge - è molto raro trovare simili tracce in un monumento che viene scavato in estensione. Vi sono evidenti segni di impianti di sistemazione che erano utili alle prime fasi di costruzione del monumento".

Intanto è stato siglato un protocollo di intesa che andrà a risolvere una faccenda di natura ecologica del monumento, lo smaltimento degli accumuli di terra te. In questa direzione, soprintendenza, gruppo Retiambiente e Comune di Volterra hanno sottoscritto un accordo per portare 16.000 metri cubi di terra a titolo gratuito alla discarica di Buriano. Una modalità economica e, soprattutto, ecologica, per riutilizzare la terra dello scavo come terra di copertura ambientale.