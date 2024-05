Dramma “pellegrino“ in Terra Santa. La sfida di Gerusalemme si fa teatro

Il Teatro del Cielo "pellegrino" in Terra Santa. "Chi sei tu? La sfida di Gerusalemme", sarà il Dramma Popolare 2024 in piazza Duomo dal 20 al 24 luglio. L’opera è la versione teatrale del diario del viaggio in Terra Santa di Éric-Emmanuel Schmitt. Lo scrittore francese ha trascorso un mese tra Betlemme, Nazareth, la Galilea, Gerusalemme, scrivendo un vero e proprio itinerario tra i dubbi della ragione e le aperture della fede che quei luoghi suscitano. Ecco Betlemme, Nazareth e, soprattutto, Gerusalemme: la città della contraddizione, luogo che parla di coesistenza, ma anche di tensioni mai sopite. Con una riflessione non scontata, resa ancora più urgente dalla cronaca attuale, l’autore, e quindi lo spettacolo, indaga la città dei tre monoteismi, cercando tra le sue vie piene di storia e di suggestioni una parola credibile di pace. Una scelta importante quella della Fondazione Idp guidata da Marzio Gabbanini: un’occasione per dirsi in pubblico la complessità e l’urgenza della provocazione che giunge dalle terre di Israele e Palestina. "Il dramma – spiega Gabbanini – propone una riflessione sul valore e sulla forza della fede quale strumento di cambiamento di fronte alle difficoltà, ai conflitti interiori e non, e particolarmente quale motivo di dialogo tra creature che, al di là di differenze di tipo etnico, culturale, linguistico, sono fatte della stessa materia e figlie di uno stesso Padre". Firma la regia dello spettacolo Otello Cenci. Nel cast spicca il nome dell’attore Ettore Bassi. Musiche eseguite dal vivo da Mirna Kassis, Matteo Damele, Filippo Dionigi, Tomas Milner. Con la partecipazione in video di Eric-Emmanuel Schmitt. Quest’anno il filo conduttore di tutti gli spettacoli della Festa del Teatro – diretta da Masolino D’Amico e sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Crédit Agricole Italia – mette sotto la lente la fede al centro di una dura prova in un mondo di dubbi e conflitti. Si comincia il 20 giugno con "Poveri noi - Storia di una famiglia nella tragedia della guerra", e si prosegue il 25 giugno con "Figlio, non sei più giglio" con Daniela Poggi e Mariella Nava. E poi altri titoli importanti fino all’11 luglio.