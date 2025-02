Enel rinnova la rete elettrica

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, ha concluso con successo le operazioni per il restyling di un’importante porzione di rete elettrica a Saline, con particolare riferimento al restyling completo della cabina di trasformazione Rampa della Chiesa, ben inserita nel contesto urbano e snodo elettrico strategico per tutto l’abitato di Saline, Cavallaro e dintorni. I lavori, che hanno visto l’azienda elettrica effettuare un investimento significativo, hanno consentito di ultimare i collegamenti della rinnovata cabina e delle linee interrate con l’attivazione della telegestione. In caso di disservizio a una linea, sarà possibile isolare il tratto di rete danneggiato per erogare elettricità dalle dorsali di riserva, cosiddette controalimentanti. Tutte le apparecchiature all’interno della cabina sono state rinnovate con componentistica di ultima generazione.