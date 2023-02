Emergenza freddo L’aiuto ai senzatetto In campo i volontari

Ogni sera i volontari percorrono la zona più frequentata da chi non ha un riparo. Nel sanminiatese è la zona dei supermercati, tra la Coop e la Pam. E la zona della stazione ferroviaria. In campo c’è la Protezione civile della Misericordia di San Miniato. "Abbiamo iniziato questo servizio – dice Dario Fanciullacci - quando le temperature hanno iniziato a scendere. Il giro, spesso, lo programmiamo anche in base al meteo. In queste sere abbiamo trovato due persone senza un riparo alla stazione ferroviaria: portano loro bevande calde, vicinanza e conforto. Ci preoccupiamo del loro stato di salute". Un servizio importante che i volontari offrono anche su segnalazione e richiesta dell’amministrazione comunale. "Se ci vengono indicati luoghi dove ci sono persone che non hanno un tetto – aggiunge Fanciullacci –. Noi andiamo da loro e facciamo il possibile".

"Un grazie sentito e sincero a nome della comunità di San Miniato per questo servizio che i ragazzi della Misericordia San Miniato -Area Emergenze- Protezione Civile svolgono a favore di persone che non hanno un tetto per ripararsi – dice il sindaco Simone Giglioli – . Una mano concreta a persone che devono affrontate queste fredde e gelide notti, è un gesto che ha un valore enorme. Come amministrazione comunale cerchiamo di essere vicine a queste persone, e offrire loro un aiuto. Grazie ragazzi per il vostro prezioso lavoro quotidiano". Questi sono giorni "duri" per quanto riguarda le temperature; davanti abbiamo ancora notti freddissime. Una squadra di lontani uscirà anche nelle prossime sere.