Elezioni, il centrosinistra ha deciso. Scende il sindaco Toti. Sale il vice Grossi

di Gabriele Nuti

Alla fine ha prevalso la linea già tracciata. La strada già intrapresa da mesi. Sarà Federico Grossi, 36 anni, sposato, laureato in chimica industriale e dipendente di un’importante azienda chimico-conciaria e attuale vicesindaco, il candidato sindaco del centrosinistra a Castelfranco per le elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno. Il via libera del governo al terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra 5mila e 15mila abitanti ha solo rallentato i lavori dopo che Toti aveva detto di essere a disposizione del Pd e della coalizione.

Su 45 presenti all’assemblea comunale del Partito Democratico 42 hanno votato per la candidatura Grossi. Due astenuti, tra i quali il candidato e 1 contrario.

"Federico Grossi – si legge in una nota di Pd, Partito Socialista e Sinistra Italiana – ha saputo dimostrare in questi anni le proprie capacità e competenze e rappresenta un giovane candidato che potrà portare un valore aggiunto all’azione amministrativa. La sua figura ha saputo raccogliere un consenso ampio e condiviso. La coalizione del centrosinistra ringrazia Gabriele Toti per l’impegno generoso, costante e di alto profilo. Un bagaglio di esperienza e di capacità che non dovrà essere disperso. Allo stesso tempo affidiamo a Federico Grossi il compito di aprire un nuovo percorso politico per il Comune di Castelfranco di Sotto che preveda il coinvolgimento in prima linea di una nuova classe di giovani amministratori insieme a persone di esperienza". La presentazione ufficiale fissata per sabato, alle 11, in una conferenza stampa alla mediateca della biblioteca comunale.

"Sono contento e consapevole delle grandi responsabilità – le prime parole di Federico Grossi – Penso che la nostra comunità debba essere grata a Gabriele Toti per l’impegno, la moralità e la correttezza con le quali ha guidato il nostro Comune nell’ultimo decennio. La nostra Castelfranco, insieme alle frazioni, avrà un futuro se riusciremo a tenerla unita e coesa. Credo inoltre che sia giunto il momento di un nuovo ciclo politico".

"Nel mio agire ho sempre portato avanti una visione d’insieme che mirasse a unire – il commento di Gabriele Toti – Ed è proprio per questo che condivido la proposta di candidare a sindaco Federico Grossi. Credo sia arrivato un punto di svolta, l’occasione per iniziare una fase diversa e nuova. Oggi si chiude una fase lunga e importante e ne se apre un’altra. Continuerò a fare il sindaco fino al 10 giugno".