Elezioni, Cionini si presenta: "Si apre un nuovo percorso. Confronto al via con i cittadini"

CAPANNOLI

Barbara Cionini accoglie il suo primo bagno di folla durante la fresca presentazione della sua candidatura a sindaca di Ponsacco, sancita dal patto della coalizione di centrosinistra. Giovedì sera, in una sala piena, la coalizione di centrosinistra, composta dal Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana, ha presentato a Capannoli la candidatura a Sindaca di Cionini. Che se la vedrà con la sindaca uscente Arianna Cecchini, dello stesso partito, e con la lista civica appoggiata anche dal centrodestra di Silvia Rocchi. Alla presentazione erano presenti i segretari provinciali delle tre forze politiche che sostengono la candidatura Cionini, Oreste Sabatino (Pd), Carlo Sorrente (PSI) e Anna Piu (SI). Secondo Bacherotti, segretario Pd di Capannoli: "Ci sono candidature frutto di un preciso calcolo strategico del partito, altre, invece, scaturiscono dal cuore. La scelta di Cionini è derivata dall’applicazione di entrambi i metodi. Barbara unisce alla naturale capacità d’ascolto, la competenza che discende dalla passione per la politica e dalla conoscenza della macchina amministrativa. La presentazione agli elettori del centrosinistra, primo impatto della neo candidata con gli elettori, ha immediatamente confermato che Cionini è la donna giusta per affrontare la sfida delle amministrative e il Pd di Capannoli e di Santo Pietro sarà al suo fianco".

Ecco le prime parole della candidata. "Il mio partito prima e la coalizione di centrosinistra mi hanno affidato il compito di aprire un nuovo percorso politico per il comune di Capannoli - dichiara la candidata Barbara Cionini - che prevede il coinvolgimento in prima linea di una nuova classe di giovani amministratori insieme a persone di esperienza. Una lista che possa contare sulle indubbie qualità che la nostra società civile offre. Ho deciso di accettare per l’amore che ho nei confronti del mio paese e per la passione per la politica. La nostra campagna elettorale – continua Cionini - sarà un’occasione di confronto e di ascolto che impegnerà tutti i nostri candidati e le forze politiche della coalizione. Sarà dall’ascolto e dal confronto con i cittadini, le categorie economiche e sociali e le associazioni impegnate e attive sul nostro territorio, che nascerà il programma per la Capannoli di domani".

Ecco il Sabatino pensiero: "Ci sono scelte personali ed autonome, che si collocano fuori dal perimetro del Pd e del centrosinistra. In questi giorni sono state fatte dichiarazioni e sono stati assunti toni che non sono propri del nostro partito e della politica in generale. Le vittime sono altrove, così come i blitz".