"El Sombrero fa 50 anni". Un libro ne ricorda la storia

E’ pronto un libro che ripercorre un pezzo di storia importante non solo per San Miniato, ma per un’ampia zona. È prossima nel mese di febbraio la presentazione del volume "50 El Sombrero la storia e le emozioni", scritto da Franco Polidori, da un’idea del Comitato 50 El Sombrero. Il libro curato dalle edizioni Pacini, narra la vicenda quando nacque la Casa Culturale e con essa il locale dancing che nel corso di tanti anni sul quel palcoscenico ha ospitato i big della musica italiana, nonché la discoteca assoluta novità per quei tempi. Il locale ha segnato un ’epoca, fatta di musica, di serate, di libertà per alcune generazioni di giovani. A fianco la casa Culturale, motore della vita sociale della frazione di San Miniato Basso, ancora oggi epicentro dei grandi eventi, dei momenti di socializzazione. nei prossimi giorni sarà resa nota la data di presentazione del volume. E quella serata sarà indubbiamente un evento per ricordare e per raccontare anche ai giovani di oggi il significato di questa lunga avventura che ha compiuto mezzo secolo.