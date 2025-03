Edilizia popolare. Inaugurato il fabbricato

POMAIA

In via Volta, nella frazione di Pomaia, si disegna un nuovo futuro per l’edilizia popolare pubblica. E’ stato inaugurato alla presenza della sindaca Giamila Carli, dei vertici di Apes e dell’assessora regionale all’edilizia residenziale pubblica Serena Spinelli, il fabbricato di alloggi Erp dopo gli interventi di riqualificazione partiti il 25 maggio 2023. L’importo complessivo finanziato ammonta a oltre 800 mila euro, risorse destinate all’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile a Pomaia, con 4 appartamenti di edilizia residenziale pubblica al centro di un piano di investimenti giunti con il Piano Nazionale Complementare al Pnrr. I lavori hanno previsto una totale rigenerazione dell’immobile: i cantieri al tetto, alla facciata con intonaco armato in fibra di vetro, il riconsolidamento di tutte le murature, il rifacimento degli impianti termici, idraulici e elettrici. I cantieri hanno interessato, proseguendo, pittura e intonaci, sia esterni che interni, i pavimenti, il muro di contenimento esterno, le scale di accesso esterne che erano inagibili, e il rifacimento di tutta l’area esterna del fabbricato. I lavori sono stati effettuati dalla ditta "Fumasoni Antonio e figli" di Frascati. "E’ una grande soddisfazione per l’intera comunità e anche a livello personale - dichiara la sindaca Giamila Carli - poiché negli anni ‘90 ho assegnato, da amministratore, gli stessi appartamenti agli inquilini più anziani di questo immobile. Quello raggiunto non è stato un obiettivo scontato. Apes ha aperto le proprie porte verso la nostra comunità e ci ha ascoltato. Ora, con la linea di finanziamento europea, restituiamo alle famiglie questo immobile rigenerato sotto ogni profilo".