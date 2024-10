Ecoincontri Sul palco la Toscana delle donne

Sono aperte le prenotazioni per i due nuovi appuntamenti del calendario degli Ecoincontri.Pontedera avrà un ruolo da protagonista nella terza edizione de “La Toscana delle donne”, la manifestazione sui diritti e la parità di genere ideata da Cristina Manetti, promossa dalla Regione Toscana e in programma quest’anno dal 15 al 26 novembre. Ad aprire e a chiudere il calendario degli eventi che celebreranno la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne saranno due Ecoincontri organizzati da Ecofor Service SpA, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Il primo si terrà al Teatro Era il 15 novembre alle 21. Lo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo Maurizio De Giovanni proporrà “Pugni nel cuore”, un reading incentrato sull’amore che, quando è minato dalla gelosia, degenera in ossessione e poi in odio e ferocia. "L’odio è una perversione dell’amore e scrivere di delitti passionali significa inevitabilmente raccontare l’amore – sottolinea De Giovanni – Davanti al buco nero della violenza di genere, gli avvocati difendono, i magistrati giudicano, la polizia indaga". Sul palco insieme a De Giovanni ci saranno Marzo Zurzolo, Marianita Carfora, Umberto Lepore e Carlo Fimiani.

Il secondo Ecoincontro si terrà sempre al Teatro Era il 26 novembre, alle 21. L’attore Alessio Boni, accompagnato dal chitarrista Omar Pedrini, leggerà il testo “Uomini si diventa, nella mente di un femminicida“. Si tratta di un viaggio immaginario nella mente di un uomo capace di uccidere in molti modi, non solo con un’arma. "E’ un tentativo di affrancamento da un retaggio culturale patriarcale che ci ha formati, con cui abbiamo convissuto e che adesso vogliamo provare a smantellare - ha spiegato Alessio Boni - Pensiamo di essere diversi ma, nel corso di una vita, qualche tipo di sopraffazione nei confronti delle donne, magari inconsapevolmente, l’abbiamo compiuta anche noi". I due Ecoincontri inseriti nel calendario de “La Toscana delle donne” rientrano nelle attività di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza promosse da Ecofor Service Spa sui temi ambientali e sulle strategie per un futuro sostenibile. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.