Ecoincontri sul palco dell’Era. A teatro con Nancy Brilli. In viaggio verso il futuro

PONTEDERAQuesta sera alle ore 21 sale sul palco del teatro Era l’attrice Nancy Brilli per il terzo ed ultimo appuntamento organizzato da Ecofor Service nell’ambito Pontedera delle donne. Dopo gli applauditissimi Ecoincontri con Chiara Francini e Lella Costa, ecco Nancy Brilli, che leggerà il testo ‘A Penelope che prende la valigia’, adattamento teatrale dell’omonimo libro scritto da Cristina Manetti, ideatrice del festival "La Toscana delle donne" e capo di gabinetto della presidenza regionale.

Coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria, immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità e cambiamento sono solo alcune delle parole che accompagneranno Penelope nel suo percorso, per aiutarla a diventare artefice del proprio destino. Accompagnata dal sassofonista Dimitri Espinosa Grechi, l’attrice Nancy Brilli dara` voce a questo testo in un reading teatrale che vuole celebrare la forza e la determinazione di chi e` in viaggio verso un futuro piu` giusto. Prima del reading, Ecofor Service Spa consegnerà a quattro donne del territorio il premio Ecofor Pontedera delle donne, assegnato a ognuna di loro "per l’instancabile impegno civile portato avanti con coraggio e passione attraverso il suo lavoro, contribuendo all’affermazione dei diritti delle donne e al conseguimento di una effettiva parità di genere". Riceveranno il premio Ecofor ‘Pontedera delle donne’: Claudia Eramo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontedera, Albertina Gasparoni, segretaria di cinque Presidenti della Repubblica, Cecilia Robustelli, linguista all’Università Moda di Reggio Emilia e componente della Commissione regionale Pari Opportunità della Regione Toscana e Barbara Tognotti, responsabile del servizio sociale della Sds Valdera. Per questo appuntamento l’ingresso al Teatro Era sarà libero con prenotazione obbligatoria su www.ecoincontri.it.

I posti disponibili sono esauriti ma, presentandosi in teatro, ci si può iscrivere alla lista di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presentasse. L’ingresso in sala sarà consentito fino a dieci minuti prima dell’inizio dell’evento.