Ecofor Fiabe continua.... Tra natura e ambiente: "Se investiamo sul futuro il rispetto è un piacere"

PONTEDERAAncora incontri in scuole, teatri e biblioteche in attesa del gran finale di sabato a Ponsacco con lo scrittore Daniel Pennac. Prosegue con successo Ecofor Fiabe 2025, il festival delle fiabe dedicate alla natura e alla tutela dell’ambiente organizzato, con la direzione artistica di Francesco Niccolini, da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. "Ecofor Fiabe, per noi, è un investimento sul futuro di grande valore – ha dichiarato Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service Spa –. Gli spettacoli, i laboratori e tutte le altre iniziative inserite nel programma si rivolgono in primo luogo alle nuove generazioni, che sono il nostro futuro, diffondendo messaggi importanti sul rispetto della natura, sulla sostenibilità ambientale e su altri temi fondamentali per l’attività di Ecofor Service". Ieri mattina, nella seconda giornata della rassegna, è andato in scena a Fornacette, nella sala James Andreotti, lo spettacolo ‘Storia d’amore e alberi’ con Simona Gambaro, suscitando grande entusiasmo fra i bambini delle scuole dell’infanzia che sedevano in platea. Nel pomeriggio, a Pontedera, teatro Era tutto esaurito per ‘Il piccolo Aron e il Signore del Bosco’ un altro spettacolo per le scuole elementari seguito da un laboratorio teatrale tenuto dall’attrice protagonista, Sara Galli. Tappa successiva è stata poi il laboratorio di visione teatrale di Silvia Colle al Piccolo teatro digitale ed infine, alla biblioteca Gronchi, un’ecomerenda per grandi e piccini seguita dalla presentazione del libro ‘Il piccolo Aron e il Signore del Bosco’, scritto da Francesco Niccolini e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini. Oggi gli eventi di Ecofor Fiabe si svolgeranno a Ponsacco e a Pontedera."Come amministrazione comunale di Ponsacco accogliamo con piacere questi spettacoli gratuiti organizzati da Ecofor Service, volti a sensibilizzare i nostri ragazzi e tutti i cittadini su tematiche importanti quali il rispetto dell’ambiente e l’ecosostenibilità – ha sottolineato Chiara Calderani, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ponsacco –. L’ambiente siamo noi, rispettarlo è prima di tutto un dovere ma anche un piacere e una risorsa". Ecofor fiabe proseguirà con i suoi oltre 20 eventi fra spettacoli, laboratori teatrali, incontri, presentazioni di libri, ecomerende, ecoaperitivi – tutti gratuiti e a ingresso libero – nelle giornate di oggi, domani, venerdì fino a sabato, con l’evento finale con Daniel Pennac alle 18.30 al teatro Odeon di Ponsacco.