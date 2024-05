Ecodays 2024 Premio EcoZoomer. Vince la terza A delle "Pirandello"

PONTEDERA

È la 3A dell’I.C. Casciana Terme Lari - Sc. Sec. I grado Pirandello di Lari la classe che quest’anno ha vinto il primo premio del progetto EcoZoomer, promosso da Ecofor Service spa, azienda della Holding Forti specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Il bando del progetto EcoZoomer chiedeva ad alunni e insegnanti di immaginare il futuro utilizzo delle colline della Ecofor Service quando, fra 50 anni, gli impianti di Gello cesseranno l’attività. La classe vincitrice ha creato uno spazio polivalente immerso nel verde, con un laghetto e varie strutture posizionate a livelli diversi e attrezzate per l‘accoglienza, lo sport, lo studio e l’intrattenimento: una reception, una biblioteca, un laboratorio, palestre per la ginnastica, il basket e la pallavolo, una sala Lan. Rispetto per l’ambiente e socialità sono stati i temi ispiratori anche per i lavori delle altre classi che hanno partecipato al progetto, proponendo, fra gli altri, un Adventure Park, una Ecocity, una Green Hill, un Parco rinnovabile, una Ecoland. Nel 2024 preso parte al progetto EcoZoomer 20 classi di 6 scuole di Pontedera, Casciana Terme, Lari, Navacchio e Cascina. Complessivamente sono stati coinvolti 500 alunni e 40 insegnanti. “Siamo molto soddisfatti del lavoro delle scuole e ringrazio gli insegnanti coinvolti e i loro dirigenti scolastici per questo prezioso lavoro di approfondimento e di sensibilizzazione delle nuove generazioni – ha commentato Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service – La sostenibilità ambientale è da sempre il primo obiettivo della nostra attività e il coinvolgimento delle scuole per noi è importantissimo. Come l’anno scorso, al premio di 500 euro destinato alla classe che ha realizzato il lavoro ritenuto migliore, abbiamo aggiunto un premio di 250 euro per tutte le classi che hanno partecipato ad EcoZoomer, da destinare all’acquisto di materiale didattico”. La premiazione delle singole classi e quella finale della classe vincitrice del primo premio sono state precedute da visite guidatea agli impianti della Ecofor, inserite all’interno del ricchissimo programma degli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sostenibilità che oggi vede il suo gran finale e che ha animato Pontedera e le sue frazioni con oltre 100 eventi.