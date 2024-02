Ecco Pontedera al centro. A sostegno di Bagnoli. Primi nomi e programmi

PONTEDERA

Si sono svelati i primi volti di quella che nasce come associazione civica e che andrà a sostenere Matteo Bagnoli, candidato del centrodestra, con una lista propria alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Pontedera al Centro nasce sul modello di Pisa al Centro che ha portato lo scorso anno Michele Conti alla riconferma sotto la torre. A testimoniare questa unione d’intenti con la civica pisana la presenza ieri mattina dell’assessora Frida Scarpa, eletta con Pisa al Centro.

Sebbene non sia stata annunciata tutta la lista dei candidati (che verranno svelati nelle prossime settimane), alcuni hanno voluto spiegare la natura del progetto. "In questo momento vogliamo puntare sulla consapevolezza – ha rotto il ghiaccio Yassine El Ghlid – io sono assistente sociale, mi occupo di minori e porto il mio punto di vista su Pontedera. Il dato di fatto è che c’è un disagio giovanile. Ma da cosa deriva? A Pontedera ad esempio non c’è più una ludoteca. Quindi la consapevolezza che non ci sono luoghi dove si ritrovano i ragazzi. A Pontedera si sfiora l’80% di adolescenti dagli 11 ai 18 anni che bevono alcol. Non si parla di ideali ma di Pontedera e delle sue ambizioni".

L’associazione si è detta aperta a quei cittadini che volessero impegnarsi nel campo politico senza per forza unirsi in uno schema partitico. "Da un video testimonianza sulla situazione della piscina comunale – ha detto Ylenia Sartini – ho risentito viva in me la fiamma dell’impegno civico e ho pensato fosse cosa buona impegnarmi". Quindi la parola è passata ad Alfredo Bani: "Lavoro a Pontedera da quasi 20 anni e la mia professione di assicuratore mi consente di verificare le problematiche della città, soprattutto riguardo la viabilità". Anche per Marco Billeri "è il mio primo impegno civico, sono qui in veste di padre di due figli, voglio pensare al loro futuro e alla sicurezza della città".

Rilanciare Pontedera è l’obiettivo di Claudia Marley City, avvocato. "Pontedera nel ‘900, con la Piaggio e altre aziende, era il cuore della Toscana e deve tornare tale – dice – La crescita passa dal cambiamento. Occorre un progetto per i prossimi anni". Infine l’applauso di Bagnoli a chi sta scendendo al suo fianco: "Quando si parla dei problemi reali e concreti della nostra città le persone con coraggio e con il cuore in mano provano a scendere in campo con le loro capacità, il loro impegno, la loro voglia. Questo è solo l’inizio".

Luca Bongianni