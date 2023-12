Ecco lo sportello virtuale per prenotare in Comune

SANTA MARIA A MONTE

Comincia l’anagrafe. Poi lo "Sportello virtuale per gli appuntamenti" del comune di Santa Maria a Monte sarà abilitato anche per gli altri servizi del Palazzo di piazza della Vittoria. "Si tratta di un sistema comodo e veloce per la prenotazione di appuntamenti relativi al servizio demografico-anagrafe – spiega la sindaca Manuela Del Grande (nella foto) – A breve lo Sportello sarà abilitato anche per le prenotazioni di altri servizi dell’ente". Sulla homepage del sito basterà cliccare sul tasto ’Appuntamenti on-line sportelli comunali’ per accedere alla speciale sezione e scegliere il servizio di cui si necessita per fare la prenotazione. Questo strumento permette al cittadino di prenotare autonomamente gli appuntamenti dal sito internet del Comune.

All’accesso sulla pagina di prenotazione cliccare sul pulsante ’Scegli un altro sportellooperatore’ che farà visualizzare tutti i servizi attivi di prenotazione. Selezionare mettendo la spunta sul servizio desiderato e compilare il resto dei dati a proprio piacimento per la scelta della data e dell’orario d’appuntamento. Premere il pulsante ’prenota’ e inserire tutti i dati richiesti nella pagina successiva. La completezza dei dati fornisce all’ufficio maggiori possibilità di gestire l’appuntamento. Acconsentire il trattamento dei dati e leggere attentamente le istruzioni indicate in questa pagina. Alla fine "confermare la richiesta".