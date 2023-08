Ecco le nuove maglie della Ternana per la stagione 2023-2024

Terni, 5 agosto 2023 – Presentate le maglie della Ternana per la stagione 2023-2024. Presenti all' Hotel Garden non solo il nuovo presidente delle Fere, Nicola Guida, e il direttore sportivo Stefano Capozucca, ma anche il prefetto Giovanni Bruno, il questore Bruno Failla, l'assessore comunale allo sport Marco Schenardi (che da calciatore vestì la maglia rossoverde proprio nella prima esperienza di Capozucca a Terni, vent'anni fa), i vertici dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il comandante Davide Milano e l'ingegnere Paolo Nicolucci. Svelate prima e seconda maglia e quella del portiere, mentre la terza sarà presentata a fine mese. Novità della prima maglia, le sfumature di nero sulle tradizionali strisce verticali rossoverdi, a voler dimostrare, è stato spiegato dal responsabile Macron, Gianluca Serpetta, “qualcosa che dia il senso del consumato, del lavoro e dell'umiltà”. Temporaneo, è stato quindi sottolineato, lo sponsor che appare sulle stesse maglie.