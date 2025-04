Ecco le Dieci leggi antipovertà secondo Saverio Bargagna

CAPANNOLISarà presentato il 22 aprile alle 21.30 al teatro comunale di Capannoli, il libro Dieci leggi antipovertà, edito dalla casa editrice Astarte, opera seconda dello scrittore, giornalista e vice caporedattore de La Nazione di Pisa Saverio Bargagna. Introduce la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, mentre l’autore dialogherà con la giornalista Sarah Esposito. Le conclusioni saranno affidate alla consigliera comunale con delega alla cultura Agnese Salvadori. Ecco la trama del libro: nel cuore delle colline toscane, tra borghi sonnolenti e campanili che scandiscono il tempo delle chiacchiere, sorge Pontarno. Un luogo inesistente, ma non per questo meno reale del mondo in cui viviamo. Giorgio Cipensoio ha un solo obiettivo: vincere le elezioni a ogni costo. Per riuscirci, ingaggia un personaggio senza nome, dai tratti enigmatici e caustici, conosciuto come il Leccaculo, il Karl Marx dei padroni, esperto nell’arte della sopravvivenza senza sudore.

Tra piani strampalati, leggi antipovertà surreali e riforme improbabili, Pontarno diventa il teatro di un’epica lotta dell’apparenza sulla sostanza. Perché, in fondo, chi non vorrebbe vivere in un paese dove tutti sono ricchi, sani e belli? "Dieci leggi antipovertà è libro che inquadra un ritratto tragicomico delle ipocrisie di una società che spesso manipola parole e immagini, piuttosto che interrogarsi davvero su temi come giustizia, integrazione ed equità sociale. L’autore Saverio Bargagna ci guida in un viaggio ironico e spietato tra i meccanismi del potere e i tic di una società che finge di cambiare per restare uguale a se stessa. Un romanzo che fa riflettere, ridere e, a volte, persino rabbrividire. "Dieci leggi antipovertà", arriva dopo il successo de "Il più buono del paese", il battesimo letterario di Bargagna, volume anch’esso ambientato nella fantasiosa Pontarno e edito da Astarte. Il primo volume è un ritratto tragicomico delle debolezze umane, in un paese immaginario che tutti possono riconoscere e che può sembrare familiare al lettore. La presentazione del 22 aprile rientra nel cartellone Letture a teatro.