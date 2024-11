Ecco la Toscana delle donne. Il viaggio parte da Pontedera. Stasera i "Pugni nel cuore"

Il Viaggio della Toscana delle Donne parte su una Vespa. In vista dell’apertura ufficiale domani al Teatro del Maggio di Firenze, questa sera alle 21 il Teatro Era ospiterà "Pugni nel Cuore", l’anteprima della terza edizione della Toscana delle Donne, la manifestazione promossa dalla Regione che dal 15 al 26 novembre offrirà dieci giorni di eventi gratuiti - circa 50 - dedicati al tema dei diritti e alla crescita della parità di genere, alla lotta all’odio e alle discriminazioni. Lo spettacolo - già sold out - con cui si alza il sipario sulla nuova edizione dell’iniziativa, intitolata "Il Viaggio", è dello scrittore, autore e drammaturgo Maurizio De Giovanni: si tratta di un reading che racconta la violenza di genere e che vede protagonisti Maurizio De Giovanni stesso insieme a Marco Zurzolo, Marianita Carfora, Umberto Lepore e Carlo Fimiani. È la storia di un uomo che racconta l’amore. Un amore assoluto dapprima, che però lentamente degenera e diventa gelosia e poi ossessione fino a sfociare nell’odio.

"Lo spettacolo che si terrà stasera alle 21 al Teatro Era - afferma Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e ideatrice de la Toscana delle Donne - è importantissimo per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Grazie a racconti tremendi e realistici si renderanno limpide e vivide situazioni tristemente attuali e ancora troppo frequenti". Assumendo il punto di vista del carnefice, De Giovanni racconta così come l’odio sia una perversione dell’amore. E davanti al buco nero della violenza di genere, gli avvocati difendono, i magistrati giudicano, la polizia indaga. L’idea di una rappresentazione teatrale sul tema della violenza sulle donne non è la prima del territorio della Vespa. Neanche due giorni fa, la vicesindaca di Pontedera Carla Cocilova e l’assessora alle pari opportunità Sonia Luca hanno presentato a Palazzo Stefanelli, insieme all’assessora regionale Alessandra Nardini e alla stessa Cristina Manetti, il ricco cartellone denso di mostre, incontri, iniziative e spettacoli che accompagnerà i pontederesi durante il mese di novembre, "Per dire no alla violenza di genere". Tra gli eventi più significativi quello in programma il 25 novembre. Al parco Baden Powell ci sarà infatti una piantumazione in memoria delle donne vittime di femminicidio e da lì partirà una fiaccolata che arriverà fino nel centro cittadino. Così come è partito da Pontedera, il Viaggio della Toscana delle Donne terminerà al Teatro Era, con lo spettacolo "Uomini si diventa" con Alessio Boni e Omar Pedrini.

Mario Ferrari