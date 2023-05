Ecco la rassegna "Rocco Balocco"

Nell’oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano in Piazza Buonaparte a San Miniato, si alterneranno tre artiste incredibili tra fiabe, canti, racconti, ombre e magia. E’ la rassegna "Rococ balocco" che ha preso il via ieri. In programma ci sono altri due appuntamenti. Sabato prossimo alle 17 ci sarà un ospite internazionale. Direttamente dal Messico Ira Semilla di Teatro Tetris, con la collaborazione di Manuel Peña nella musica dal vivo, presenterà "Il sogno del cervo". Un spettacolo di Teatro di Figura e narrazione, con marionetta, maschera e proiezioni.