Ecco la giunta Del Grande Sei i consiglieri delegati

Nella squadra di governo della sindaca Manuela Del Grande c’è posto per tutti. Cinque assessori e sei consiglieri comunali delegati. La squadra degli eletti in consiglio è stata coinvolta al completo dalla nuova sindaca di Santa Maria a Monte che giovedì primo giugno in consiglio comunale giurerà e presenterà programma ed esecutivo. Le nomine sono ufficiali con la pubblicazione all’albo pretorio dei decreti firmati dalla stessa sindaca. Rispetto alla giunta uscente sono in tre su sei a restare nella stanza dei bottini del Palazzo di piazza della Vittoria.

Oltre alla Del Grande (che era vice dell’ex sindaca Ilaria Parrella, che siederà all’opposizione insieme a Elisabetta Maccanti) rimangono Maurizio Lucchesi, che sarà vicesindaco e avrà le stesse deleghe di prima (lavori pubblici, manutenzione urbana e del territorio) e Roberto Michi, che mantiene attività produttive e commercio. Elena Trovatelli sarà assessora con deleghe a governo e pianificazione del territorio, urbanistica ed edilizia, viabilità e trasporto. Sport e agricoltura saranno le competenze dell’assessore Romano Nieri, mentre Laura Falorni avrà la responsabilità del bilancio, finanza, tributi, partecipate, politiche per l’ambiente, tutela e igiene del territorio. La sindaca mantiene le deleghe a scuola, sociale, personale, polizia municipale e centri storici.

E poi c’è la squadra dei consiglieri delegati, che sono tutti gli altri sei eletti nella lista Santa Maria a Monte Sempre: Orazio Arriva avrà la delega a sicurezza, caccia e protezione civile, Danuela Boschi si occuperà di solidarietà e pari opportunità, l’ex assessore Luca Vanni ha ricevuto le deleghe per consulte, politiche giovanili e forum dei giovani. Benedetta Pandolfi si occuperà di affari generali, attività istituzionali, politiche comunitarie e bandi di finanziamento, mentre Valentina Novi ha avuto le deleghe dalla sindaca per turismo, eventi, rapporti con le associazioni e gemellaggi. Infine, il consigliere Johan Bontà si dovrà occupare di impianti sportivi e politiche energetiche.

