Ecco il prefabbricato per avere i laboratori

Una struttura prefabbricata per nuovi spazi da adibire a laboratori e altre attività previste dal progetto senza zaino per il periodo transitorio in attesa della costruzione delle nuove medie. Il Comune si è attivato per fornire un prefabbricato dotato dei comfort necessari per accogliere nel modo migliore i ragazzi.

Nei giorni scorsi la ditta New House Spa di Medesano ha consegnato e installato un prefabbricato di oltre 40 mq posizionato all’interno del cortile della scuola di via Casaferri

"Ricordiamo – ha sottolineato il sindaco Alberto Lenzi – che la chiusura della scuola, quale atto dovuto per la sicurezza dei ragazzi e di tutti coloro che vi operano, ha comportato lo spostamento delle classi delle medie nel plesso di via Casaferri. Con questo intervento diamo una risposta concreta e funzionale alle richieste provenienti dalla scuola, dalle famiglie e dagli alunni, per garantire lo svolgimento, in sicurezza e con i dovuti comfort, di tutta una serie di attività didattiche e laboratoriali che altrimenti sarebbero state a rischio. Il nostro impegno non si ferma qui, anzi prosegue speditamente, grazie anche all’importante finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana che ci consentirà di realizzare un edificio completamente nuovo e all’avanguardia"

Soddisfazione è stata manifestata anche dall’assessora all’istruzione Emanuela Rombi. "Il prefabbricato posizionato nella sede di via Casaferri – ha commentato - dimostra la volontà dell’amministrazione di ridurre al minimo il disagio derivato dallo spostamento delle scuole medie dalla sede di Corso della Repubblica, ed è frutto del confronto e dell’ascolto delle esigenze sorte nel corso di svariati incontri tra i rappresentanti del Comune e della scuola. Ci auguriamo che lo sforzo, anche economico del Comune, incontri il favore della popolazione scolastica".

