Ecco il Cuore granata: "Negozio in centro, borse di studio e progetti benefici"

Con il Pontedera che sta per iniziare la propria stagione nell’ambiente sta suscitando sempre maggiore interesse la fresca nascita dell’associazione onlus ’Pontedera cuore granata’. Vale dunque la pena conoscerne scopi e obiettivi con colui che per primo ne aveva parlato mercoledì sera durante la presentazione della squadra alla città: Luca Signorini, già SLO del club e ora anche presidente di questa organizzazione no profit.

Signorini, cominciamo dalla scelta del nome. Perché "Pontedera cuore granata"?

"Perché oltre che richiamare naturalmente alla squadra di calcio della città, ha una valenza anche sotto il profilo della solidarietà e beneficenza. Infatti gli scopi principali che ci siamo posti, sono creare i presupposti per riportare entusiasmo ed attaccamento alla squadra. E, con tutti coloro che desidereranno sostenere l’associazione, finanziare dei progetti di utilità sociale".

Quali sono i primi passi che farete?

"Entro fine agosto abbiamo intendiamo inaugurare un official store dell’ Us Città di Pontedera sul Piazzone, allo scopo di dare a tutti i tifosi un punto di riferimento importante per acquistare merchandising ufficiale, biglietti per le partite ed abbonamenti. Infine, da quest’anno ripartirà su 50 Canale la trasmissione Cuore Granata e stiamo organizzando con la società la possibilità di farla direttamente dal point con la presenza di giocatori e/o dirigenti della società".

Lei mercoledì sera aveva parlato della disponibilità per i tifosi di un pullman per le trasferte. E’ possibile?

"Sì, confermo. Per gran parte delle trasferte metteremo a disposizione di tutti i tifosi un pullman, e naturalmente il sostenitore dell’associazione avrà priorità nell’acquisto ed un prezzo particolarmente di favore".

Di cos’altro vi occuperete?

"Non di minore importanza sarà l’attenzione che porremo su progetti benefici. Ad esempio per sostenere la crescita del settore giovanile dell’Us Città di Pontedera. Nei prossimi mesi abbiamo intenzione di mettere a disposizione delle borse di studio per i ragazzi in modo da sostenerli nelle spese, ad esempio per abbonamenti, trasporto pubblico, acquisto vestiario, trasferte, e altro. E poi...".

Che cosa?

"A proposito di ragazzi ed adolescenti abbiamo già programmato nei prossimi mesi un importante progetto nelle scuole elementari e medie di Pontedera che sono sicuro aiuterà a conoscere la nostra squadra di calcio".

Concludendo?

"Concludendo dico a tutti dico di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e sito, che saranno attivi già a partire dalle prossime settimane per scoprire tutte le iniziative che metteremo in campo".