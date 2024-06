Ecco il cartellone di Buti Estate ’24. Canini, Bugo, Riondino e altri eventi

BUTI

Un’estate per tutti i.. gusti a Buti. Musica, cultura, spettacoli di vario genere e buon cibo come da tradizione nel paese alle pendici del monte Serra dove protagonisti, da decenni, sono i tanti locali dediti alla ristorazione. Buti estate 2024 inizia stasera con la comicità che fa sempre riflettere. Sul palco del Primo Maggio salirà Jonathan Canini, uno dei giovani comici emergenti più in voga in questo momento. Poi serate di vario genere fino a settembre per un cartellone molto ricco e vario che è stato presentato dalla sindaca Arianna Buti e dall’assessore Matteo Parenti.

"Il nostro Comune è lieto di annunciare – dice la sindaca Arianna Buti – il programma Buti Estate ‘24, un cartellone ricco di ospiti e di iniziative di altissimo livello in grado di accontentare i più diversi gusti del pubblico. Dal 28 giugno al 5 settembre, soprattutto durante i giorni centrali della settimana, cittadini e turisti avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di emozioni e talento, grazie a concerti, spettacoli teatrali e tanto altro. Si parte stasera con Jonathan Canini, poi Elisabetta Salvatori, Katia Beni, David Riondino, Bugo, per arrivare al primo settembre nell’occasione del festival Statale 439, che quest’anno ospiterà la ex ventennale voce dei Nomadi, Danilo Sacco".

"L’amministrazione – aggiunge la sindaca Buti – ha poi in serbo una sorpresa a cui sta ancora lavorando, con una serata di grande sport e che verrà resa nota nei prossimi giorni. Tante occasioni e tanti servizi per tutti come la ’Navetta del Gusto’ il sabato sera verso il centro del paese per chi viene a Buti. Proseguono le visite guidate al borgo, al teatro, alla chiesa romanica di San Francesco e all’antico frantoio Rossoni dove ogni domenica, a termine visita, è possibile fare una degustazione guidata di prodotti locali quali olio, miele, vino per citarne alcuni. Numerose anche le nuove attività per questa stagione che includono noleggio e-bike, servizio guida Nordic Walking, degustazioni a richiesta". Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.visitbuti.it, www.facebook.com/visitbuti e nelle principali sedi culturali e ricreative del territorio.