A Fauglia, adesso, sarà possibile ottenere "Permessi rosa", ovvero parcheggi destinati alle donne per donne in stato di gravidanza e genitori con figli di eta’ inferiore ai due anni. Gli stalli rosa saranno due: uno in piazza San Lorenzo (lato Casa di riposo), l’altro in

Corso della Repubblica nei pressi del Distretto sanitario. Questi due posti saranno ben individuabili perché segnalati con il color rosa e con la figura di una donna in stato di gravidanza e una carrozzina. Per ottenere il permesso è necessario presentare una richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale su apposito modello (sul sito del Comune) a cui va allegato copia di un documento d’identità e la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza con la data presunta del parto o la dichiarazione di essere genitore con prole di età inferiore ad anni due.