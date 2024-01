E’ nato il Tazebao delle emozioni. Luogo dove affiggere i pensieri

Sul poggio più alto del Podere Tegolaia a Santo Pietro Belvedere è stata posizionata una cabina telefonica. Questo telefono è una installazione che combina arte e natura e che invita le persone ad affidare al vento le parole, i pensieri, i sogni in modo che possano raggiungere le persone che non ci sono più. A Fauglia è nato il Tazebao delle emozioni. L’iniziativa è del Mugnaio, perchè abita in un mulino a vento. Tutto lo conosco così. E così vuole essere chiamato anche da noi.

E’ lui l’artefice della novità che sta riscuotendo grande successo. Ma cos’è il Tazebao delle emozioni? Un luogo di riflessione. Una sorta di risposta, anche, alla cabina di Tegolaia che il Mugnaio definisce una "cabina telefonica scollegata dal mondo, in cui isolarsi per affidare al vento i propri pensieri: mi sembra addirittura alienante". Niente polemica, comunque. E nulla da dire sul vento sul valore e sui significati del vento. "Sono l’unico abitante in Italia di un mulino a vento ed il vento è la mia materia – aggiunge –. Il vento lo ascolto, mi parla con il libeccio, il maestrale, la tramontana, ed il grecale; sono tutti venti che ti dicono qualcosa, ti parlano del’Africa, della Siberia delle valli della Loira, della grande Grecia; non ci parlo ma lo ascolto". "L’iniziativa realizzata in Giappone – aggiunge – con la funzione rievocativa di un dramma umano mediante la “cabina del vento” è evidentemente logica, toccante e coinvolgente. In Italia credo, invece, che sia più apprezzabile invece l’iniziativa di favorire la condivisione delle proprie emozioni e idee mediante un’edicola attorniata da panchine, nella quale affiggere eventualmente le proprie riflessioni e sensazioni: è ciò che ho definito “Tazebao delle emozioni” che ho installato a Fauglia con un notevole consenso di pubblico e di utenti".

C. B.