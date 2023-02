E’ morto Marianelli dell’Aeroscalo Erede della famiglia di ristoratori

PONTEDERA

Il mondo della ristorazione, del commercio e delle attività produttive cittadino perde una delle sue colonne. E’ morto, a causa dell’aggravarsi di problemi cardiaci, Francesco Marianelli del ristorante Aeroscalo. Aveva compiuto 80 anni lo scorso dicembre. Lascia la moglie Grazie, le figlie Francesca e Silvia, che da alcuni anni hanno preso le residni del locale daa dicembre, familiari e parenti. Il funerale avrà luogo domani alle 11 in Duomo. Da stamani la salma sarà esposta nella cappellina dell’istituto San Giuseppe in piazza Garibaldi.

Marianelli era discendente di una famiglia di ristoratori, la cui attività era iniziatiata all’inizio della seconda decade del 1900 quando i nonni rilevarono l’allora trattoria Paoletti che prendeva il nome dal proprietario dell’epoca dove gli avi di Francesco Marianelli lavoravano come dipendenti. Pochi anni dopo l’attività fu trasferita all’angolo di via Roma e chiamata Aeroscalo perché si trovava vicino all’aeroporto di Pontedera e alla fabbrica di dirigibili. Era il punto di riferimento degli ufficiali della Regia Marina.

Dopo i nonni il ristorante fu preso in gestione dai genitori di Francesco Marianelli che, in pratica, è nato tra i tavolini e la cucina del locale. Da bambinetto Francesco prese subito passione al ristorante e negli anni Settanta è stata naturale la successione da parte dei genitori. "Era in pensione e non scendeva quasi mai all’Aeroscalo – racconta la figlia Francesca – Ma ci dava consigli in continuazione. Suggerimenti, correzioni. Era un grande appassionato di cucina più che ristoratore e cuoco. Amava sperimentare, anche se la sua era una cucina tradizionale toscana. Come lo è ora con me e mia sorella. Era puntiglioso e orgoglioso di noi. Vorrei ringraziare, a nome della mia famiglia, il reparto di Cardiologia di Cisanello, il dottor Paolo Caravelli e tutto il personale, per la cura e la dedizione che hannoassicurato sempre a mio padre".

"Appresa la triste notizia, siamo vicini alla famiglia per la scomparsa di Francesco Marianelli, grande ristoratore, erede ed interprete appassionato della cucina tipica che l’Aeroscalo rappresenta da più di un secolo a Pontedera – le parole di Alessandrio Puccinelli, vicesindaco e assessore al commercio e alle attività produttive di Pontedera – A Silvia e Francesca giunga il nostro abbraccio e l’auspicio di ricordare il caro Francesco nella dedizione nell’arte culinaria, in cui da qualche anno hanno raccolto il testimone".

g.n.