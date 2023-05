E’ la Leather valley "Pelle e cuoio green Qui siamo l’eccellenza" Evento Material preview

Il distretto del Cuoio c’era anche a livello istituzionale ieri a Scandicci per sostenere uno degli eventi più importanti del settore conciario, Material Preview. Per il Comune di San Miniato c’era il vicesindaco e assessore alle attività produttive Elisa Montanelli, per Castelfranco c’era Ilaria Duranti e per Santa Croce Bocciardi. Fucecchio è intervenuta con il primo cittadino, Alessio Spinelli. Material Preview è un anteprima di presentazione collezioni pellami per l’inverno 202425.

Un appuntamento internazionale con i professionisti dell’area pelle, un autentico laboratorio delle sperimentazioni nel quale le aziende chimico-conciarie, che hanno fatto della ricerca il ‘leit motiv’ delle loro creazioni, espongono le proprie proposte, in sinergia con le esigenze della moda. "Un’esposizione che avvicina anche fisicamente il settore produttivo a quello delle griffe della moda e che vede una buona partecipazione delle aziende – ha detto Montanelli – . I prodotti che abbiamo visto negli stand sono il frutto di tradizione, know how e creatività e sono la testimonianza di quanto le nostre aziende abbiano investito in termini di ricerca e innovazione".

"Credo – ha aggiunto Spinelli – ,sia giusto valorizzare al massimo e far crescere sempre di più una fiera di preselezione dei prodotti in cuoio e pelle portando i clienti a toccarli con mano direttamente nei luoghi dove nascono, e cioè in questa Leather Valley compresa tra Firenze, il distretto industriale di Scandicci e quello del Cuoio, nel Valdarno inferiore. Un luogo dove sono concentrate le aziende che lavorano per i grandi marchi del made in Italy". E dove si produce la pelle più ambita al mondo.

Carlo Baroni