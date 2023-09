"E’ allarmismo ingiustificato". Il sindaco replica sulla scuola

"Sulla scuola di San Romano soltanto pericoloso allarmismo". E’ la replica del sindaco Giovanni Capecchi alle polemiche a seguito del sopralluogo svolto dall’Usl alla scuola a seguito di segnalazione di alcuni cittadini circa lo stato dei luoghi della scuola. "Nel dettaglio stiamo parlando di sostituzione di quattro maniglie di finestre che erano state danneggiate e pertanto rimosse, la rimozione di alcune prese elettriche non più alimentate da corrente elettrica, di una porta danneggiata, di un piccolo ripostiglio senza porta al quale segnalare l’impossibilità di accesso, di un rubinetto installato nel lavabo di un bagno da sostituire o rimuovere", specifica il primo cittadino. "Quanto rilevato pertanto è riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria che il personale addetto stava già provvedendo a eseguire e trattasi di interventi che non pregiudicano in alcun modo l’utilizzo delle quattro classi per accogliere i ragazzi frequentanti i moduli del tempo pieno a San Romano – aggiunge Capcchi –. E proprio per questo, fatico a comprendere i toni di allarmismo di chi in questi giorni commenta la notizia".

Parole per Capecchi "mostrano e descrivono una situazione molto distante da quella che è la realtà dei fatti. Un’interpretazione – dice – fuorviante di un verbale di un ente pubblico che può creare un clima di allarmismo ingiustificato. Per quel che riguarda il Comune procederemo a espletare quanto richiesto dalla Usl come già comunicato e consegneremo all’azienda quanto richiesto".