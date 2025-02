Durante il cantiere in via Conti servono posti auto: "Valuteremo piazza Duomo e piazza del Seminario"

Il tema parcheggi. I cittadini hanno sollecitato la giunta trovare soluzioni. E hanno fatto proposte. Durante il cantiere su via Conti hanno chiesto di dedicare la piazza del Duomo alla sosta dei residenti (ora è divieto di sosta). Hanno chiesto all’amministrazione di interessarsi con la Curia vescovile per riaprire del tutto eccezionalmente piazza del seminario per ricavare alcuni stalli, nel pieno rispetto del decoro e della monumentalità dell’edificio. Ma uno sfogo potrebbe darlo anche il piazzale sotto il convento di San Francesco. E’ stato il comandante della polizia municipale Dario Pacanti a sottolineare la complessità di queste proposte, ammettendo però che "si tratta di strade percorribili e da valutare". "E’ necessario fare atti – ha detto –. Tradurrò il tutto in un documento da sottoporre alla giunta e poi, se accolto, ci attiveremo con gli enti per trovare la giusta soluzione".